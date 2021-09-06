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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 15:00

В Мурманской области прошла жеребьёвка по распределению разрешений на добычу лося

В Мурманской области прошла жеребьёвка по распределению разрешений на добычу лося. Необходимость процедуры связана с изменением порядка распределения разрешений на особо ценные охотничьи ресурсы. Новшество позволяет охотникам участвовать в распределении разрешений без возникновения спорных ситуаций.

«Как известно, лимит добычи лося ограничен, желающих получить разрешения на добычу в сотни раз больше. До 2021 года в Мурманской области действовал другой способ распределения квот на добычу. В определенный день начинался сбор и регистрация заявок от граждан. При этом документы регистрировались в порядке поступления. Это вызывало определенный ажиотаж и конфликтные ситуации между охотниками. Был выбран новый способ распределения – жеребьёвка. Этот метод более понятен, прост и справедлив», – отметил министр Сергей Абаринов.

В этом сезоне квота добычи лося на территории области составляет 395 особей. 50% из них предстоит добыть охотникам, которые принимают участие в проведении учёта охотничьих ресурсов. Остальные разрешения распределяются между другими желающими.

«Мероприятие также было приурочено к Дню охотника, многие охотники пришли со своими семьями, детей ждали мастер-классы по стрельбе из пневматического оружия, была организована полевая кухня. Отрадно, что многие участники жеребьёвки отметили открытость и удобство проведения процедуры распределения разрешений. Те охотники, которые не смогли поприсутствовать лично на мероприятии, смотрели трансляцию в прямом эфире социальных сетей ведомства», – дополнил министр.

Полная запись жеребьёвки сохранена и размещена в IGTV официального инстаграм-аккаунта министерства.

С протоколом жеребьёвки можно ознакомиться на официальном сайте ведомства, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

 

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