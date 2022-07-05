В Мурманской области прошли игры шестого тура чемпионата области по футболу

В минувшие выходные прошёл шестой тур сезона чемпионата Мурманской области по футболу. На Центральном стадионе заполярной столицы играли мурманская команда «Ариес» и «Арсенал» из ЗАТО Александровска. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

На кандалакшском стадионе «Локомотив» встретились команды «Кандалакша» и «Электрон» из Мурманска. Результат игры – 9:1 в пользу кандалакшских футболистов.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» Кировска выступил ареной для матча между кировским «Апатитом» и «Горняком» из Ковдора. Итогом игры стала победа хозяев со счётом 2:1.

Ещё одна игра прошла в спортивном комплексе «Металлург» в Никеле. Здесь состоялся матч между командами «Печенга» из Никеля и «Апатиты». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из города Апатиты.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, матчи 7 тура чемпионата Мурманской области по футболу пройдут на следующих выходных, 9 и 10 июля, в Кандалакше, Кировске, Оленегорске и Никеле.

Фото: https://vk.com/minsport_51?z=photo-136946431_457244407%2Fwall-59785956_6349