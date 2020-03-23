В Мурманской области прошли командирские полёты экипажей самолётов Ту-22м3 и вертолётов Ми-8

В Мурманской области на военном аэродроме около Оленегорска прошли командирские полёты. Мероприятие прошло под руководством командира части полковника Валерия Гараева. Лётчики дальней авиации отработали взлеты, посадки, проход над полосой и ориентирование по приборам.

Особенность командирских полётов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав войсковой части и подразделений, отрабатывающий методику выполнения полётных заданий для дальнейшего обучения молодого офицерского состава.

Полёты проходили в дневное и ночное время, в них приняли участие экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 и вертолётов Ми-8.

«Такие учебные полёты направлены на повышение эффективности безопасности работы на авиационной технике. Молодое пополнение на деле видит, как готовят летную смену, аэродром, а так же технику обеспечения» – заявил полковник Валерий Гараев, сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.