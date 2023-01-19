В Мурманской области прошли крещенские купания

В Мурманской области прошли торжественные богослужения, посвященные религиозному празднику Крещению Господню. В мероприятиях и крещенском купании принял участие и губернатор Андрей Чибис.

В канун Крещения Господня в часовне Святого Георгия Победоносца для личного состава #МЧСМурманск был проведён водосвятный молебен. Традиционно на местах купания северян дежурили сотрудники экстренного ведомства, наряды полиции, медиков и других спасательных служб.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после совершения Великого чина освящения воды православные северяне могли окунуться в прорубь. Глава региона также присоединился к традиции.

«Для меня это очень серьезный шаг. Окунаясь в воду, мы приобщаемся к душевному очищению, что способствует внутренней гармонии человека. Я хочу искренне поздравить всех северян с Крещением Господним. Каждому желаю добра, мира и семейного благополучия», – сказал губернатор.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457273325%2Fwall-98884639_25252