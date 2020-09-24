В Мурманской области прошли масштабные командно-штабные учения по ликвидации последствий разлива нефти

Всероссийская тренировка проходит по поручению Президента России Владимира Путина во всех 85 субъектах страны. Вчера состоялся второй этап КШУ. На место проведения комплексных учений в населенный пункт Ретинское Кольского района прибыл губернатор Андрей Чибис.

В рамках командно-штабных учений отработаны практические мероприятия сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС по спасению пострадавших и ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации. За происходящим в акватории Кольского залива наблюдали губернатор Андрей Чибис и начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Промежуточные итоги масштабных учений подвели на видеоселекторном совещании. В ситуационном центре подвижного пункта управления глава области представил доклад заместителю министра МЧС России генерал-полковнику Павлу Барышеву.

«Мы провели одни из самых крупных, масштабных и нестандартных учений за последнее десятилетие. Решили отойти от привычных шаблонов, когда ликвидация ЧС проводится непосредственно в портовой зоне, и переместились в акваторию Кольского залива. В операции участвовали около 300 человек – это и медики, и МЧС, и моряки, и сотрудники других подразделений заполярного главка. Этот год для нас был непростым в части ЧС. Мы сумели быстро подавить вспышку ковида в Белокаменке, оперативно мобилизоваться при ЧП на железнодорожном мосту и стабилизировать ситуацию с паводками. Поэтому поддерживать наши службы в боевой готовности принципиально важно. И слаженность работы при таких крупных учениях показывает, что наши структуры умеют координироваться и работать чётко», – прокомментировал губернатор.

В тушении условного пожара, возникшего на танкере в результате разлива нефти, были задействованы 14 спасательных судов и плавсредств. На берегу организована работа по установке боновых заграждений, проведена очистка береговой линии с использование сорбентов. По легенде, с борта судна эвакуированы члены экипажа с признаками новой коронавирусной инфекции. Для недопущения распространения COVID-19 приведен в готовность к работе мобильный инфекционный госпиталь в Мурмашах. Пострадавшие доставлены вертолетом санитарной эвакуации в медицинское учреждение.

«Во время учений мы увидели, как происходит госпитализация тяжелого пациента, доставленного вертолетом санавиации. Медики, оценивая тяжесть состояния пациента, параллельно провели диагностические исследования для выяснения степени поражения легких, назначили интенсивную терапию. Все необходимое оборудование в госпитале есть. В настоящее время он полностью готов к работе. Госпиталь рассматривается Мурманской областью, как резервный, на случай ухудшения эпидситуации, при дефиците коек в медицинских организациях региональной системы здравоохранения», — сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.