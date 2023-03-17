В Мурманской области прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню защиты прав потребителей

В учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

Так, с воспитанниками дошкольной группы приюта «Берегиня» проведено игровое занятие «Я – потребитель». В доступной форме дети повторили закон «О защите прав потребителей», познакомились с понятием срок годности и проверили сроки годности на знакомых продуктах. Воспитанники школьной группы обсудили законы, на которые можно опираться, защищая свои права. На конкретном примере разобрали неправомерные действия магазина, когда покупателя заставляют делать за свой счёт экспертизу, если гарантийный срок товара еще не закончился.

В Кандалакшском комплексном центре состоялся блиц-обзор «Эрудированный потребитель». Ребята обсудили важные понятия: потребитель, исполнитель, продавец, срок годности и срок службы. Юные северяне научились применять свои знания при покупке товаров, а также поучаствовали в викторине «Школа юных потребителей», в ходе которой расшифровывали специальные символы, размещенные на товарах, и решали ситуативные задачи.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Полярнинском комплексном центре социального обслуживания населения подвели итоги конкурса «Потребительский кроссворд» среди получателей социальных услуг на дому. Диплом победителя с подарок получила Ульяна Давлетшина.

Фото: https://gov-murman.ru