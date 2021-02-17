В Мурманской области прошли очередные игры чемпионата Северной военной хоккейной лиги

В гарнизонах Северного флота прошли игры очередного этапа чемпионата Северной военной хоккейной лиги, главным трофеем которого является Кубок командующего Северным флотом.

На домашней ледовой площадке в городе Заозерске хоккейная команда «Медведи» соединения атомных подводных лодок одержала уверенную победу над командой «Петр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера со счётом 6:3.

Во флотской столице - городе Североморске команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» со счётом 4:1 обыграла команду Кольского соединения ПВО «Ракета».

В исторической базе флота - городе Полярном команда «Абордаж» бригады десантных кораблей победила со счётом 6:2 сборную «Бастион» отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на льду города Заполярного команда «Штурм» отдельной мотострелковой бригады уступила «Торосу» центра материально-технического обеспечения флота, пропустив 11 голов в свои ворота и ответив только тремя.