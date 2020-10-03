В Мурманской области прошли плановые полёты экипажей дальней авиации

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил прошли плановые полёты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3, транспортных самолётов Ан-12 и вертолётов Ми-8.

Лётный состав отработал взлёты и посадки, проход на предельно малой высоте, порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

В ходе выполнения полетного задания особое внимание уделялось отработке техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав выполнял нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил, в полётах приняли участие молодые лётчики в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.

В одной лётной смене было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.