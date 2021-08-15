В Мурманской области прошли плановые полёты лётчиков дальней авиации

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли плановые полёты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3, транспортных самолётов Ан-12 и вертолётов Ми-8.

Лётный состав отработал взлеты, посадки, проход на предельно малой высоте, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

В ходе выполнения полетного задания особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В полётах приняли участие молодые лётчики, в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.

В течении одной лётной смены было задействовано 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.