В Мурманской области прошли плановые полёты тяжёлых бомбардировщиков Ту-22м3 и вертолётов Ми-8

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ прошли плановые полёты тяжёлых бомбардировщиков

Ту-22м3 и многоцелевых вертолётов Ми-8. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях, а также ведение воздушной навигации в режиме радиомолчания.

В полётах в качестве вторых штурманов и помощников командиров кораблей приняли участие молодые лётчики, которые впервые на практике выполняли подобные задачи.

Специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мер по подготовке авиационной техники к повторным вылетам.

В ходе проведения полетов было задействовано 6 единиц авиационной техники, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.