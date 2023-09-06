В Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота

В Мурманской области на военных полигонах в районе посёлка Спутник прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

Морские пехотинцы выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Также они провели тренировки в метании ручных гранат с места и в движении.

Все занятия с военнослужащими проводят опытные инструкторы, принимавшие участие в специальной военной операции. Морские пехотинцы отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера, где предусматривались различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по огневой подготовке являются основным элементом боевой подготовки военнослужащих. В ходе постоянных тренировок морские пехотинцы Северного флота доводят до автоматизма свои навыки ведения огня из штатного оружия всеми возможными способами: с места, с коротких остановок и с ходу по неподвижным, появляющимся и движущимся целям днем и ночью.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478240@egNews