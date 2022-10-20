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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 16:30

В Мурманской области прошли региональные чемпионат и первенство по спортивному ориентированию

Соревнования в мурманской Долине Уюта прошли в дисциплине кросс-классика – общий старт и объединили более 150 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Ловозерского и Кольского районов, а также ЗАТО Видяево. После старта ориентировщикам нужно было отыскать на местности заданное число контрольных пунктов, нанесенных на карту. Лучшими стали Олег Данилов из Кольского района, Алина Фёдорова из Кировска, мурманчане Дмитрий Танасой, Алексей Бровин и Мария Молданова, а также Герман Карпов, Никита Майер, Ольга Костина, Ксения Цесарская и Анастасия Рожкова из Апатитов. 

В Оленегорске соревнования прошли в лесопарковой зоне, объединив в дисциплине кросс-спринт порядка 100 спортсменов из Мурманска, Североморска, Кольского района, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Видяево, Ловозерского района и Печенгского округа, Ревды и Зеленоборского. Подробный список победителей и призёров опубликован на официальной странице Центра спортивной подготовки

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 9 по 11 сентября в Кировске на стадионе «Горняк» прошел чемпионат России по спортивному ориентированию. Для нашего региона это первый опыт проведения такого масштабного мероприятия по данному виду спорта. Участниками соревнований стали спортсмены всероссийского уровня из более 25 субъектов страны. 


Фото: https://gov-murman.ru

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