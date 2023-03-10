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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 13:30

В Мурманской области прошли съёмки реалити-сериала «Первого канала» «Повара на колесах»

Команда работала в Мурманске, Кировске и Териберке.

Два звездных шеф-повара Александр Волков-Медведев и Сергей Сущенко познакомились с местными достопримечательностями и региональными продуктами, а также вынесли на суд местных жителей свои авторские рецепты из местных специалитетов.

Путешествие началось с экскурсии по Мурманску, посетили легендарный ледокол «Ленин», познакомились с оленями и хаски. В Териберке шеф-повара увидели китов и во время фридайвинга сами выловили гребешков и морских ежей.

Кировск встретил снежной погодой и активными видами отдыха: снегоступы, горные лыжи и кайтинг.

Особое внимание гостей региона было уделено арктической кухне. Александр и Сергей познакомились с местными шеф-поварами, которые приняли участие в дегустации блюд на финале.

В Мурманске для финала программы Александр и Сергей приготовили оленину и треску, а в Кировске- гребешка и северную панна-коту, приготовленную из региональных молочных продуктов.

«Я не первый раз на Кольском полуострове, но каждый раз я для себя открываю новые идеи отдыха здесь и новые идеи для создания необычных вкусов, как случилось и в этот раз. Местные специалисты Мурманской области очень разнообразны и уникальны. Для своих финальных блюд я использовал мясо оленя и гребешок, выловленный из Баренцева моря. Думаю, мой вариант приготовления этих продуктов удивил жителей региона», – рассказал Александр Волков-Медведев, шеф-повар ресторана RUSKI.

С блюдами Сергея и Александра познакомились местные жители, которые уже проголосовали за понравившиеся блюда.

Эфиры программ «Повара на колесах» с итогами голосований выйдут 19 марта и 26 марта в 11.00 на «Первом канале».

Съёмки состоялись при поддержке правительства Мурманской области, администрации г. Кировска и ПАО «ФосАгро», отмечает региональный комитет по туризму.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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