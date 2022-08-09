В Мурманской области прошли учения по подготовке к межрегиональному маневрированию

В рамках подготовки к межрегиональному маневрированию 19 десантников-пожарных Мурманской базы авиационной охраны лесов отработали тренировочные спуски с вертолёта Ми-8.

Каждым сотрудником было осуществлено по два спуска. Учения проводились в п. Мурмаши.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в настоящее время 15 десантников-пожарных ГОБУ «Мурманская авиабаза» находятся в Республике Коми для выполнения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории земель лесного фонда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/