В Мурманской области прошли учения с боевой стрельбой танковых подразделений мотострелковой бригады Северного флота

В Мурманской области прошли ротные тактические учения, в которых приняли участие подразделения танкового батальона отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Танкисты выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы. Они также отбили нападение условного противника и преодолели условно заражённые участки местности.

На учениях отрабатывались слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин по бронированной технике, низколетящим целям и живой силе противника. Военнослужащие выполнили нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовкам. Они отработали эвакуацию раненого из боевой техники и эвакуацию подбитых боевых машин.

Ротные тактические учения проводились под руководством командира танкового батальона отдельной мотострелковой бригады майора Николая Уроженко. Он отметил, что их основной целью стала проверка боевой готовности подразделений, а также совершенствование слаженности при ведении действий в обороне и подготовке к наступлению. Подразделения отлично справились с поставленными учебно-боевыми задачами

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в них приняло участие порядка 150 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы ТТМ-4902ПС-10 и автомобили «КамАЗ-4310».