В Мурманской области прошли Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности

Чем старше становится человечество, чем быстрее происходит развитие технического прогресса, тем более необходима защита людей от новых угроз, от природных и техногенных катастроф. В России эти вопросы решает система гражданской обороны МЧС.

4 октября отмечалось 88 лет со дня образования Гражданской обороны. В рамках праздника и в честь 30-летия МЧС России во всех образовательных учреждениях Мурманской области были проведены Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. На занятиях сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области рассказали школьникам и студентам историю создания гражданской обороны.

В наши дни понятие «гражданская оборона» давно перестало быть символом исключительно военного времени. Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе составляет часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны и предназначена для защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при террористических актах.

В настоящее время гражданская оборона решает задачи социальной направленности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и пожарах.