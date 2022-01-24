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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.22 09:00

В Мурманской области прошли занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими дальней авиации

В Мурманской области с военнослужащими дальней авиации провели лекционные занятия на тему организации дорожного движения в условиях низких температур, при обильном выпадении снежных осадков.

Также в автомобильных парках были проведены смотры автомобильной и специальной техники, организованы занятия с владельцами личного автотранспорта.

«Самое главное, это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. В этот период года, из-за полярной ночи, в регионе преобладает темное время суток. Мы стараемся донести до личного состава важность соблюдения правил дорожного движения, как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. В темное время суток, желательно, чтобы на всех пешеходах, была одета одежда со светоотражающими элементами. Участники дорожного движения, в первую очередь, должны быть внимательны», – сообщил командир авиационного полка дальней авиации подполковник Алексей Горелкин.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических си, для наглядной демонстрации военнослужащим были показаны фильмы по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжелых грузов, личного состава, а также особенностям управления личным транспортом.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12404814@egNews

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