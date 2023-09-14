В Мурманской области прошли занятия с морскими пехотинцами по тактической медицине и эвакуации пострадавших с поля боя

В Мурманской области на военном полигоне в районе посёлка Спутник прошли практические занятия с морскими пехотинцами по тактической медицине и эвакуации пострадавших с поля боя.

Военнослужащие изучают основы первой доврачебной помощи, методы эвакуации раненых с поля боя. Все занятия проводят опытные инструкторы, принимавшие участие в СВО. Каждый элемент практических занятий по тактической медицине завершается отработкой специальных нормативов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, преодоление полосы препятствий, поиск раненого бойца на поле боя, его эвакуация силами одного человека путём переноски на спине с использованием пояса или верёвки и оказание первой медицинской помощи, перенос раненого с помощью лямки одним человеком – все эти и другие элементы тактической медицинской подготовки отрабатываются с учётом временных нормативов.

Данные мероприятия направлены на совершенствования навыков оказания первой доврачебной помощи, нацеленной на спасение жизни военнослужащих, получивших травмы на поле боя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478905@egNews