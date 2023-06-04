В Мурманской области прошло очередное заседание рабочей группы по развитию советов работающей молодёжи

В «РУСАЛ Кандалакша» проведено седьмое заседание рабочей группы по развитию советов работающей молодёжи на территории Мурманской области при региональном комитете молодёжной политики.

В мероприятии приняли участие представители «Кольской ГМК», Мурманскстата, «КолАЭР» – филиала «Атомэнергоремонт», «Ростелекома», «Мурманэнергосбыта», «РУСАЛ Кандалакши», «СЗФК», филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», Управления Росреестра по Мурманской области, Кировского филиала АО «Апатит» и комитета молодёжной политики Мурманской области.

В рамках рабочей встречи были подняты вопросы анкетирования работающей молодёжи с целью выяснения уровня удовлетворенности молодежной политикой в регионе, а также мер поддержки молодых специалистов «РУСАЛ Кандалакша» и роста результативности деятельности предприятия по указанному направлению.

Кроме того, для рабочей группы была организована экскурсия по Кандалакшскому алюминиевому заводу.

Фото: https://gov-murman.ru