В Мурманской области прошло расширенное заседание коллегии регионального Министерства финансов

На заседании коллегии министерства финансов Мурманской области рассмотрели актуальные вопросы, возникающие при исполнении бюджета 2020 года, и меры по реализации закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие прошло в заочном формате.

Участниками заседания стали специалисты финансово-экономических служб муниципальных образований, представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, УФНС России по Мурманской области, а также члены объединенного Общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области.

На заседании коллегии даны разъяснения о порядке завершения операций по закрытию текущего финансового года, представлен доклад о собираемости имущественных налогов физических лиц в 2020 году, обозначен перечень мер по реализации закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», освещены результаты конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан».

С материалами заседания можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Мурманской области.