В Мурманской области прошло учение по специальным видам обеспечения действий дальней авиации

В Мурманской области на военном аэродроме в Оленегорске прошло учение по специальным видам обеспечения действий дальней авиации.

Целью мероприятия являлось повышение взаимодействия структурных подразделений авиационных частей дальней авиации, в том числе по повышению эффективности применения бомбардировщиков Ту-22М3 для нанесения авиационного удара по назначенным целям.

В ходе учения подразделения обеспечения отработали учебно-боевые задачи по предназначению, включая отражение нападения диверсионно-разведывательных групп, восстановление разрушенной взлётно-посадочной полосы, ремонт повреждённой техники, доставку топлива и боеприпасов, оказание первой медицинской нуждающимся.

Лётчики дальней авиации во время учения в установленные временные рамки успешно выполнили полетные задания с условными пусками ракет.

В мероприятии были задействованы четыре единицы авиационной техники, включая самолёты Ту-22М3, Ан-12 и вертолёт Ми-8, а также около 40 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.