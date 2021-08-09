В Мурманской области прошло учение с подразделениями РХБ защиты

На полигоне в Печенгскогом районе Мурманской области прошло учение с подразделениями радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отработали РХБ разведку маршрутов выдвижения и районов расположения подразделений. Затем они в условиях применения условным противником оружия массового поражения оборудовали полевые посты РХБ наблюдения. Взводы специальной обработки выполнили нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 70 специалистов по РХБ защите объединения и более 50 единиц техники, таких как разведывательная химическая машина РХМ-6 на базе БТР-80, авторазливочные станции АРС–14КМ, контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП, предназначенный для дозиметрического контроля радиоактивно-зараженной техники, многоцелевые транспортёры-тягачи МТ-ЛБВ, танки Т-80 БВМ.