В Мурманской области проведена плановая тренировка отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота

По легенде тренировки, условный противник в ходе артобстрела применил снаряды, оснащённые отравляющими веществами. Подразделение радиационной, химической и биологической защиты Северного флота незамедлительно было поднято по тревоге.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели разведку местности и определили степень зараженности воздуха с применением приборов радиационной, химической разведки. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.

При проведении тренировки также отрабатывались действия при получении сигнала «Радиационная опасность».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, личным составом отрабатывались нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля и специальной обработки, дезактивации местности, а также военной и специальной техники.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533297@egNews