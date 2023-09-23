В Мурманской области проведено учение с отдельной ротой РХБ защиты Северного флота

В Мурманской области на военном полигоне в районе посёлка Щукозеро прошли учения по ликвидации последствий химического заражения в Заполярье с военнослужащими отдельной роты радиационной химической и биологической защиты Северного флота.

По замыслу учения, условный противник в ходе артобстрела применил боеприпасы, оснащённые боевыми отравляющими веществами. Для устранения последствий химического заражения местности по тревоге были подняты подразделения РХБЗ Северного флота и направлены в опасную зону. Там военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую разведку с использованием разведывательной химической машины РХМ-6 на базе БТР-80, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок местности площадью около 3 тысяч кв. метров специальными флажками.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения личный состав роты РХБЗ отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля и специальной обработки, дезактивации местности, а также военной и специальной техники.

Для прикрытия военной техники от высокоточного оружия условного противника была поставлена аэрозольная завеса с использованием дымовой машины ТДА-3.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479658@egNews