В Мурманской области проведут акцию «Профилактический щит страны»

В Мурманской области в среду, 28 мая, пройдёт акция «Профилактический щит страны». В этот день практически во всех населённых пунктах области, в том числе отдалённых, пройдут лекции, круглые столы и семинары, спортивные оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, будут организованы посты здоровья, консультации специалистов и дополнительные медицинские обследования граждан, в медицинских учреждениях по всей Мурманской области состоится акция «Не рискуй – измерь давление».

Акция «Профилактический «щит» в Мурманске – часть одноимённого проекта, который реализуется в масштабе страны по инициативе Совета Федерации и Совета Евразийского женского форума, совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, а также при поддержке Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний. Основные задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование населения о возможностях профилактики хронических неинфекционных заболеваний, повышение осведомленности о факторах риска.

«Профилактический щит» за время своего действия стал важным общественным инструментом в системе медицинской профилактики. В акции приняли участие уже тысячи человек. Специфика географического положения Мурманской области, климатические особенности, наличие горнодобывающих и металлургических комбинатов – всё это определяет необходимость усиления внимания жителей региона к своему здоровью. Акция позволит больше узнать о том, как его беречь, пройти дополнительные обследования. Мы рассчитываем также на то, что её итоги станут предметом тщательного анализа специалистов для выработки новых системных мер по профилактике здоровья населения в этом северном регионе», – сказала председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

Программа акции обширна. Кроме мероприятий для населения, предусмотрена программа для будущих медиков – в Мурманском арктическом университете и Мурманском медицинском колледже будут проведены лекции специалистов НМИЦ ТПМ Минздрава России, мастер-классы по оказанию первой помощи от всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», будет организован «Полуостров здоровья», где учащиеся смогут получить консультации врачей. Запланированы также встречи специалистов с главами администраций муниципальных образований и руководителями градообразующих предприятий региона, на которых пройдёт обсуждение муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья. Состоится совещание с руководителями медицинских учреждений Мурманской области, посвящённое организации первичной медико-санитарной помощи и диспансеризации населения.

По словам заместителя губернатора, министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, «Профилактический щит» важен для людей всех возрастов, поскольку поощряет здоровый образ жизни, помогает предотвратить хронические неинфекционные заболевания и повышает грамотность населения в вопросах здоровья.

«Участие нашего региона в проекте хорошо дополняют мероприятия плана «На Севере – жить!». В частности, такие востребованные и эффективные губернаторские проекты как «Витаминизация», «Здоровый регион», «Диспансеризация за час». Совместно с министерством социального развития минздрав участвует в проектах для отдельных групп населения – «На Севере – малыш», в котором внимание уделяется репродуктивному здоровью и гигиеническому воспитанию, «Северное долголетие», в рамках которого мы продолжаем развивать гериатрическую помощь, дополнять диспансеризацию для старшего поколения», – отметил Дмитрий Панычев.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, академик Оксана Драпкина подчеркнула, что архитектура проекта «Профилактический щит страны» строится на принципах информированности, внутренней мотивации и благоприятной внешней среды.

«В рамках проекта реализуются масштабные просветительские кампании, профилактические диктанты, мотивационные мероприятия с населением, проводится экспертный анализ корпоративной и муниципальной среды с формированием практических рекомендаций по её улучшению в интересах общественного здоровья. Особое внимание уделяется укреплению потенциала первичной медико-санитарной помощи. В 2025 году важным направлением становится поддержка женского лидерства в сфере профилактики. Мы особенно рады, что именно Мурманская область принимает стартовое мероприятие новой инициативы «Женщины за здоровье мужчин», в рамках которой специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины проведут встречу с представительницами Женского совета Северного флота России, посвящённую ключевой роли женщин в формировании здоровьесберегающего поведения в семье», – подчеркнула она.

Полная программа мероприятий акции «Профилактический щит» в Мурманской области доступна на сайте Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, министерства здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/