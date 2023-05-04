В Мурманской области проведут межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Костёр»

В Мурманской области с 1 июня по 31 августа 2023 года будет проводиться межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности в лесах, предотвращение лесных пожаров на территории региона.

В операции «Костёр» будут задействованы государственные лесные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, работники «Регионального центра лесного и экологического контроля Мурманской области», а также сотрудники Управления МВД России по Мурманской области и Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

К нарушителям действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах будут приниматься меры административной ответственности, в случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в ходе проведения операции «Костёр» особое внимание будет уделяться проведению противопожарной пропаганды в средствах массовой информации, распространению агитационных материалов (памятки пребывания граждан в лесах), проведению профилактических бесед с населением.

Фото: https://gov-murman.ru