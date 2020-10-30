В Мурманской области проведут онлайн-форум «ЭТНОМУРМАН»

3 и 4 ноября в Мурманской области запланировано проведение II Молодежного форума «ЭТНОМУРМАН» – регионального форума с информационно-образовательными площадками, опытными экспертами в сфере государственной национальной и молодежной политики.

Форум направлен на создание открытой площадки для обмена мнениями между представителями активной молодежи, формирование молодого сообщества, способного консолидировать свои усилия для выполнения задач в сфере гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

В рамках мероприятия запланировано проведение тренингов по этномедиации и социальному проектированию с участием специалистов в области межкультурных коммуникаций из Санкт-Петербурга.

К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – граждане Российской Федерации, являющиеся:

- инициативными представителями молодежи Мурманской области, активно занимающиеся решением социально значимых задач на территории региона;

- представителями областных национальных (этнических) сообществ, общественных организаций, объединяющих народы, проживающие в Мурманской области;

- учеными, аспирантами, авторами исследовательских проектов по историко-культурному и социально-экономическому аспектам жизнедеятельности народов Российской Федерации;

- лидерами России, не являющимися представителями национальных (этнических) сообществ народов, проживающих в Мурманской области, но занимающиеся вопросами реализации государственной национальной и молодежной политики.

Для участия необходимо заполнить анкету участника установленного образца (приложение № 1) и направить ее в электронном виде в формате «WORD» по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru в срок до 30 октября 2020 года.

Название файла должно начинаться с фамилии участника (например: Иванов анкета на форум.doc). В теме письма необходимо указать: «Заявка на форум».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8152) 41 15 44, (8152) 41 15 01.