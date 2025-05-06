В Мурманской области проведут семинар о сохранении языкового наследия

В Мурманске и Ловозере 15-16 мая состоятся комплексные мероприятия по сохранению языков народов России, в том числе межрегиональная научно-практическая конференция «Сохранение и ревитализация языкового наследия коренных малочисленных народов Севера» и мастер-класс «Подготовка исходных данных для машинных переводчиков и речевых технологий».

В ходе мероприятий ведущие эксперты, ученые и языковые активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, и других регионов России, занимающиеся проблемами изучения, преподавания и сохранения языков коренных народов, специалисты в области международной и российской языковой политики обсудят языковую ситуацию, сложившуюся в нашей стране на национальном и региональном уровнях, ознакомятся с передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира, прежде всего многоязычных, выявят барьеры на пути сохранения языков коренных народов и наметят возможные способы их преодоления.

Основные задачи мероприятий – совершенствование и расширение деятельности миноритарных языков, развитие межнационального сотрудничества между субъектами Российской Федерации, формирование новых направлений и методов взаимодействия, в том числе сетевого, что позволит существенно повысить информированность специалистов и языковых активистов об инновационных мерах, предпринимаемых в разных регионах России и других странах для сохранения языков на политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровнях, в том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий.

Открытие состоится 15 мая в 10.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.

Мероприятия по поддержке культуры коренных малочисленных народов Севера входят в стратегический план «На Севере – жить!».

Научно-практическая конференция и мастер-класс проводятся в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики», программы «Мой родной язык» и Международного десятилетия языков коренных народов.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, организаторы мероприятий – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Мурманский арктический университет, Центр народов Севера при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/