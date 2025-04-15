В Мурманской области проведут традиционные весенние субботники

В конце апреля – начале мая регион присоединится к всероссийской акции по благоустройству, инициатором которой выступил Минстрой России.

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис призвал северян принять активное участие в мероприятиях.

Глава региона отметил, что погода в Заполярье остаётся непредсказуемой, поэтому возможны корректировки сроков их проведения. «Даты проведения субботников, конечно, будут зависеть от климатических условий. С учётом прогнозов погоды прошу определять эти даты в муниципалитетах», – сказал губернатор.

Актуальная информация о местах и времени субботников будет публиковаться на официальных ресурсах администраций городов и районов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/