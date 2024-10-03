В Мурманской области провели бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню туризма

В Мурманской области прошли бесплатные экскурсии, приуроченные ко Всемирному дню туризма, который отмечался 29 сентября. Мероприятие собрало как жителей, так и гостей региона, желающих познакомиться с уникальной природой и богатой историей Кольского полуострова. Всего экскурсии посетило около 200 человек.

В рамках мероприятия было предложено несколько маршрутов:

«Мой родной город за Полярным кругом»: участники прогулялись по центральным улицам Мурманска, посетив знаковые места, такие как площадь Пять Углов, церковь «Спас-на-Водах» и мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время». Гиды рассказали о важнейших событиях Второй мировой войны и истории города.

Знакомство с Свято-Троицким Феодоритовым Кольским мужским монастырём: экскурсанты погрузились в историю православия на Кольской земле, посетив храмовые здания обители и узнав о её святынях.

Прогулка к водопаду в Пиротиновом ущелье: участники насладились живописными пейзажами, изучая флору и фауну региона, а также узнали об истории освоения Хибин.

«Нагорное кольцо»: пешеходная экскурсия по Первомайскому округу позволила участникам узнать о местных достопримечательностях и интересных фактах из истории района.

«В гостях у волонтёров» - экскурсия познакомила гостей с деятельностью корпоративных волонтёров «Комбината добра» АО «Кольская ГМК».

«Старинная поморская Умба» - прогулка по живописным местам Терского района позволила участникам узнать об истории села Умба и традициях поморов.

«Предзимье растений» - Полярно-альпийский сад-институт провёл экскурсию по ботаническому саду, где участники узнали о подготовке растений к зиме.

Как отмечает региональный комитет по туризму, мероприятие стало отличной возможностью для жителей и гостей региона узнать больше о культурном наследии и природных красотах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/