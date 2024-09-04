В Мурманской области провели финальный этап чемпионата России по автомобильному спорту в дисциплине «трофи-рейд»

Соревнования приурочены к 30-летию появления данного вида спорта в стране.

Испытать на себе суровость российского Заполярья решили 29 экипажей по два человека в каждом. Это спортсмены из разных точек страны: от Санкт-Петербурга и Петрозаводска до Барнаула и Нижневартовска. Мурманскую область представляли участники из Кандалакши, Ревды, Полярных Зорь и Мурманска. Они преодолели трассы близ Африканды протяженностью в 150 км, показав мастерство управления внедорожниками в дисциплинах трофи-рейд «ТР1», трофи-рейд «ТР2» и трофи-рейд «Абсолютный».

По результатам соревнований победу в дисциплине трофи-рейд «ТР1» одержали Пётр Ширков из Ульяновска и Александр Щекин из Нижнего Новгорода. В дисциплине трофи-рейд «ТР2» лучшим стал экипаж из Брянска: Борислав Воробьёв и Александр Птушкин. В дисциплине трофи-рейд «Абсолютный» победил экипаж Виталия Лубешкина и Алексея Шохина из Санкт-Петербурга.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, трофи-рейды России берут своё начало с 1994 года, когда в Заполярье был дан старт первым официальным соревнованиям. Идейным вдохновителем рейда являлся Евгений Ведерников. Уже в следующем, в 1995 году, трофи-рейды получили название «Арктик трофи».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/