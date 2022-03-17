В Мурманской области провели первый учебно-показательный полёт беспилотника Авиалесоохраны

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первый учебно-показательный полёт беспилотного летательного аппарата «Supercam S350» в Мурманской области провели специалисты Мурманской базы авиационной охраны лесов. Полёт состоялся в рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону.

«Данный аппарат представляет собой один из флагманов среди беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу», – отметил начальник отдела беспилотных летательных аппаратов Мурманской базы авиационной охраны лесов Андрей Баушев.

Длительность полёта на протяжении до 4,5 часа с передачей информации до 100 км обеспечивает необходимый запас возможностей для использования БПЛА в целях спектрозональной съёмки, аэрофотосъёмки, учёта объектов животного мира с воздуха, дистанционного контроля газопроводов и нефтепроводов, мониторинга и распознавания движущихся объектов, мониторинга лесных ресурсов, помощи в экстренных ситуациях. В качестве стартового механизма используется эластичная катапульта. Парашют, входящий в состав комплекса, делает возможной посадку практически в любых ландшафтных условиях. Механизм разделения аппарата в случае жесткого приземления позволяет уберечь от повреждений дорогостоящую аппаратуру, установленную на борту БПЛА.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в Мурманской области закуплено 2 комплекса: мониторинговый комплекс с беспилотными воздушными судами «Supercam S350» и «Supercam S350F», учебно-тренировочный комплекс на базе БВС «Supercam S100F».