В Мурманской области провели региональные соревнования по скалолазанию
В минувшие выходные, 9 и 10 ноября, провели чемпионат и первенство Мурманской области по скалолазанию. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» Апатитов собрал 130 скалолазов из разных муниципалитетов региона.
Спортсменам предстояло соревноваться в дисциплинах лазание на трудность и лазание на скорость.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в дисциплине «лазание на трудность» победу одержали Павел Казаков, Кристина Пашкова, Ксения Джафарова, Демьян Чёрный, Александра Пережогина, Артём Батин, Александра Рыбальченко.
В дисциплине «лазание на скорость» самыми быстрыми оказались Сергей Гаркуш, Александра Рыбальченко, Надежда Гаврилова, Макар Аврамов, Ярослава Панова, Роман Соловьёв, Елена Быстрова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/