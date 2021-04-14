В Мурманской области проверили готовность сотрудников авиалесоохраны к пожароопасному сезону

13 апреля в рамках командно-штабных учений прошла проверка готовности личного состава и техники Мурманской базы авиационной охраны лесов к тушению лесных и ландшафтных пожаров. В проверочных мероприятиях приняли участие Сергей Абаринов – и.о. министра регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и другие сотрудники ведомства.

С 13 по 15 апреля командно-штабные учения проходят во всех регионах России в преддверии пожароопасного сезона.

В ходе учений была проверена эффектность отработки действий при подготовке к тушению условного пожара, наличие и состояние лесопожарной техники и оборудования.

«Проверка показала, что специализированная техника и личный состав региональной лесной охраны находятся в полной готовности и могут выехать на пожар в любую минуту. Основная задача, которая стоит перед нами, – это профилактика и тушение лесных пожаров в первые сутки на малых площадях и предотвращение их перехода на населенные пункты», – отметил Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по итогам проверочных мероприятий была дана оценка эффективности действий Авиалесоохраны при пожаре, а также рекомендации по их совершенствованию.