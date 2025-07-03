В Мурманской области проверяют готовность коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду

Областная комиссия с участием представителей Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области и Ростехнадзора приступила к работе по контролю готовности коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду.

Начался ряд контрольных мероприятий с осмотра ключевых объектов коммунальной инфраструктуры в Оленегорске и прилегающих территориях.

Так, на угольной котельной АО «МЭС» в Оленегорске проходят масштабные работы по капитальному ремонту котлов, кроме того, сформированы необходимые запасы угля для стабильного прохождения отопительного сезона.

На мазутной котельной в посёлке Высокий проводятся регламентные мероприятия.

Отдельно комиссия поверила ход капитального ремонта тепловых сетей и системы горячего водоснабжения в рамках программы реновации ЗАТО. Общая длина реконструируемых участков составляет около 1800 погонных метров.

По плану готовится к предстоящей зиме мазутная котельная АО «Кольская ГМК» в городе Мончегорске.

На угольной котельной железнодорожного узла Мончегорск-Оленья помимо текущего обслуживания продолжается строительство современной биокотельной.

Подготовительная работа проходит оперативно и эффективно, гарантируя комфорт жителей региона в сложных климатических условиях Севера.

В ближайшее время комиссия продолжит обследование муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций Мурманской области.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!» ведётся в регионе на постоянной основе. Напомним, только в 2024 году в Мурманской области было обновлено 8 км электрических сетей, 23,8 км сетей теплоснабжения, 29 км сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано девять котельных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549669/#&gid=1&pid=1