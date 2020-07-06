В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту несчастного случая на производстве со смертельным исходом

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смертельного травмирования 27-летнего мужчины при выполнении работ при производстве работ на территории Кандалакшской теплосети.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе процессуальной проверки установлено, что 5 июля работники Сибирской ассоциации промышленного альпинизма проводили ремонтные работы внутренней части дымовой трубы при помощи рабочей площадки. При нахождении площадки на высоте 40 метров , один из стропов ослабился, ввиду чего произошёл крен её поверхности. В результате пострадавший, проигнорировавший требования по использованию страховочного троса, упал на дно трубы. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученной сочетанной травмы тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для осмотра и производства первоначальных следственных и процессуальных действий. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при производстве работ.