Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 11:30
Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 25 октября на берегу озера Гирвас, в
26 километрах от города Мурманска, тела мужчины.
В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу озера
Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 25 октября на берегу озера Гирвас, в
Как сообщает пресс-служба ведомства, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего установлена, - это житель Ковдора Мурманской области, 1972 года рождения.
В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
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