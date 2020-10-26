В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу озера

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 25 октября на берегу озера Гирвас, в 26 километрах от города Мурманска, тела мужчины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего установлена, - это житель Ковдора Мурманской области, 1972 года рождения.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.