В Мурманской области проводится мониторинг гравиметрических пунктов

В июне 2024 года ППК «Роскадастр» в рамках государственных программ «Национальная система пространственных данных» и «Космическая деятельность России» для развития и поддержания в надлежащем состоянии государственной гравиметрической сети был осуществлён мониторинг геодезических пунктов, расположенных в Мурманской области.

Целью мониторинга является получение актуальной достоверной информации о пунктах и изменениях их характеристик во времени. Один из пунктов государственной фундаментальной гравиметрической сети находится в подвальном помещении административного здания в городе Мурманске по улице Полярные Зори, 44. Профильные специалисты регионального Росреестра ознакомились с оборудованием и технологией выполнения гравиметрических измерений на пункте.

Представители отдела гравиметрии Управления геодезии и метрологии Роскадастра рассказали о множестве факторов, которые влияют на формирование формы геоида Земли, о методах измерений и продемонстрировали оборудование для измерения гравитационных сил отечественного и зарубежного производства. Изучение гравитационного поля Земли и его свойств имеет важное научное и практическое значение, поэтому высокоточные гравиметрические измерения выполняют с определенной периодичностью по всей территории России.

Техническое оснащение, необходимое для получения высокой точности измеряемых величин, представляет собой комплект полевого оборудования, общий вес которого составляет более двухсот килограммов. Инженеры Роскадастра отметили отличное состояние гравиметрического пункта.

«Изучение гравитационного поля Земли, в том числе развитие и поддержание государственной гравиметрической сети в актуальном состоянии, имеет важное научное и практическое значение», - сказал инженер отдела гравиметрии Управления геодезии и метрологии ППК «Роскадастр» Илья Хлуев.

Руководитель управления Росреестра Анна Бойко подчеркнула важность взаимодействия и обмена знаниями между сотрудниками Роскадастра и Росреестра при проведении мероприятий по поддержанию геодезических сетей в надлежащем состоянии.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.