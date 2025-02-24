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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 15:30

В Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

В целях устранения причин и условий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Мурманской области в период с 24 по 28 февраля 2025 года на территории Мурманской области будет организовано и проведено оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», направленное на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями автобусов и водителями легковых такси.

В 2024 году на территории Мурманской области с учётом принятых мер снилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управлявших автобусами при перевозках пассажиров.

Вместе с тем, по причине несоблюдения требований ПДД водителями автобусов при перевозке пассажиров совершено 14 ДТП, в результате которых ранения получили 28 человек, погиб один человек.

По итогам первого месяца текущего года на территории Мурманской области наблюдается увеличение количества ДТП по причине несоблюдения требований ПДД водителями автобусов при перевозке пассажиров, в результате которых два человека получили ранения различной степени тяжести.

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