В Мурманской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

В текущем году в Мурманской области начата реализация пилотного проекта Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия проекта реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Право на данную помощь имеют пациенты, которые ранее не имели льгот по лекарственному обеспечению, то есть граждане, не имеющие право на набор социальных услуг (не имеющие инвалидность). Получить данную льготу пациенты могут в течение 1 года с момента постановки диагноза или проведения оперативного вмешательства.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация проекта позволяет обеспечить льготными лекарственными препаратами граждан, которые особенно нуждаются в динамическом наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем более в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения. В настоящее время выписано 3468 рецептов на лекарственные препараты 717 пациентам.