В Мурманской области проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует о проведении ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране труда.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);

б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;

г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;

д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;

е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек).

Для участия необходимо подготовить и в срок до 11 октября 2024 года предоставить в министерство посредством почтовой связи (ул. Полярные Зори, 46а, г. Мурманск, 183025): заявку на участие в конкурсе; показатели состояния условий и охраны труда; аналитическую справку об организации работы по охране труда; иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда и содержащие уточняющие сведения по показателям условий и охраны труда в организации.

Победители и призёры по итогам конкурса будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда.

С положением о конкурсе, утверждённым постановлением правительства Мурманской области от 28.05.2007 №256-ПП, можно ознакомиться на сайте министерства (https://minsoc.gov-murman.ru/) в информационном разделе «Направления деятельности/Трудовые отношения/Конкурсы».