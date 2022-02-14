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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 12:30

В Мурманской области пройден пик новой волны коронавирусной инфекции

В Мурманской области прошёл пик очередной волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы видим, что количество заболевших снижается. Это, безусловно, позитивные новости. По сути, у нас число выявленных за сутки случаев коронавируса сократилось до тысячи. Мы можем фиксировать, что очередная волна идёт на спад», – отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, пик удалось пройти без каких-либо критических ограничений. В Мурманской области в обязательном порядке не переводили на дистанционную работу образовательные учреждения, а также не закрывали заведения общепита. В настоящее время система здравоохранения опять перенастраивается с учётом первостепенных потребностей на плановую работу.

«Хочу ещё раз сказать большое спасибо нашим медработникам, для которых борьба с пандемией не прекращается ни на один день вот уже почти два года. Ковид постоянно меняет штаммы, и все прекрасно помнят, что в предыдущие волны мы очень активно разворачивали койки в стационарах, а сейчас мобилизация в первую очередь направлена на поликлиники и амбулатории», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, если динамика снижения заболеваемости в области продолжится, то в ближайшее время оперативный штаб рассмотрит набор смягчающих мер.

 

 

 

 

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