В Мурманской области пройдёт более 150 мероприятий, приуроченных к Международному дню саамов

Международный день саамов – ежегодный национальный праздник, который отмечается 6 февраля. Его основная цель – познакомить как можно больше людей с культурой, историей и традициями коренного народа Севера. В Мурманской области традиционно уделяют большое вниманию подготовке и проведению различных мероприятий, приуроченных к этому празднику.

Так, в 2023 году с 1 по 18 февраля в областных и муниципальных учреждениях культуры пройдёт более 150 тематических мероприятий.

6 февраля в Мурманской областном краеведческом музее откроется выставка «Лапландия глазами фотографов», 11 февраля на площадке экспозиции будет работать интерактивная площадка «Саамская гостиная». Филиал учреждения в Ловозере – музей истории, культуры и быта кольских саамов – с 6 февраля по 6 марта будет экспонировать выставку «Мун э̄ллманнт» («Моя вселенная»). В Мурманском областном художественном музее на базе Дома ремесел с 3 по 11 февраля пройдёт Неделя саамской культуры. Программа объединит разнообразные тематические мероприятия и мастер-классы декоративно-прикладного искусства. А гостей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с 6 по 16 февраля ждёт региональный онлайн-конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием». На конкурс принимаются видеозаписи с чтением произведений саамских авторов. Инициативу уже высоко оценили молодые северяне: в 2022 году оргкомитет рассмотрел 86 записей со всей Мурманской области.

По сложившейся традиции наиболее масштабные события пройдут в Ловозере. 6 февраля в местном национальном культурном центре торжественно поднимут саамский флаг, проведут культурную программу «Самь пеййв» («Саамский день»), откроют выставку «Сергей Еремкин о людях и природе земли Саамов» и организуют мастер-класс для детей «Таввял вуэза» («Северный оленёнок»).

Как сообщает региональное Министерство культуры, завершит калейдоскоп празднования Международного дня саамов областной фестиваль «Зимние саамские игры» в поселке Ёнский Ковдорского муниципального округа. 18 февраля здесь пройдёт концерт творческих фольклорных коллективов и тематическая ярмарка. Для участников подготовили вкусное угощение – саамскую уху – и разнообразные интерактивные площадки. Так, в посёлке в праздничный день откроются «Парк саамских аттракционов» и «Парк для молодёжи», на которых пройдут традиционные состязания по тройному саамскому прыжку, перетягиванию шеста, гонкам на «оленьих шкурах», бегу на снегоступах, метанию аркана, стрельбе из арбалета и другим национальным видам спорта.