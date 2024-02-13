В Мурманской области пройдёт более 70 мероприятий, посвящённых 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 февраля исполняется 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Распоряжением губернатора Мурманской области утверждена программа торжественных мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подробнее об этом в рамках оперативного совещания вчера в региональном правительстве рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

В настоящее время на территории Мурманской области проживает 1178 ветеранов, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана с 1979 по 1989 годы.

Так, по распоряжению губернатора Андрея Чибиса для подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 35-й годовщине, создан оргкомитет. В его состав вошли представители исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, объединенного стратегического командования «Северный флот», общественных (ветеранских) организаций.

«Программой, сформированной на основе предложений оргкомитета, предусмотрено более 70 мероприятий во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Это митинги, акции памяти, уроки мужества, выставки, встречи с воинами-интернационалистами и другие мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвиге воинов-интернационалистов и воспитание уважительного отношения к героическому прошлому нашей страны», – отметил Сергей Мякишев.

Кульминационные мероприятия программы прошли в эти выходные. Наиболее массовым стал XXVIII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», проходивший в Оленегорске с 9 по 11 февраля. Традиционно он проводится там с 1997 года, а инициаторами его проведения выступили воины-интернационалисты.

«Несмотря на то, что фестиваль значится как «областной», он давно уже перерос рамки региона. В этом году в конкурсной программе фестиваля принимали участие творческие коллективы не только Мурманской области, но и других субъектов страны», – подчеркнул глава ведомства.

Также в рамках проведения фестиваля состоялся митинг с возложением цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых», гала-концерт гостей, лауреатов и призёров фестиваля.

Ещё одно традиционное мероприятие с 2013 года – встречи губернатора Мурманской области с воинами-интернационалистами в преддверии памятной даты, где обсуждаются вопросы деятельности ветеранских организаций и патриотического воспитания молодежи. Благодаря предложениям, озвученным на этих встречах, решены многие актуальные вопросы ветеранов боевых действий. В этом году встреча губернатора Андрея Чибиса с воинами-интернационалистами состоялась 11 февраля в Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманске торжественный митинг в честь памятной даты состоится 15 февраля на территории сквера «Аллея памяти». После к памятнику погибших в Афганистане будут возложены цветы и венки. Кроме того, на базе молодежного пространства «СОПКИ21А» запланирован концерт, посвященный памятной дате. Также на базе регионального Центра реабилитации и интеграции инвалидов боевых действий и военной службы планируется встреча воинов-интернационалистов и членов их семей.

«Отстаивая интересы страны, воины-интернационалисты доказали подлинную верность и присяге, стали примером мужества и боевого братства, истинной любви к Родине», – отметил министр в завершении доклада.

Программа мероприятий к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана доступна на официальном сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru