В Мурманской области пройдёт более тысячи разноплановых новогодних мероприятий

С 10 декабря по 8 января в Кольском Заполярье пройдут 1170 праздничных мероприятий. Об этом вчера на оперативном совещании правительства рассказала министр культуры Ольга Обухова.

«Старт новогоднему празднованию в Мурманске будет дан 10 декабря, когда на площади Пять Углов зажгут огни на главной ёлке региона. До 17 декабря символы праздника – нарядные ёлки – загорятся в каждом уголке Кольского Заполярья. Церемонии будут сопровождаться уличными концертами и театрализованными представлениями», – поделилась глава регионального Минкульта.

Одним из самых ярких мероприятий новогодней кампании станет проведение губернаторских ёлок. С 15 по 17 декабря в мурманском Ледовом Дворце спорта северян ждёт ледовое шоу. Под руководством легенды российского фигурного катания Ильи Авербуха лучшие спортсмены страны представят грандиозной спектакль «Щелкунчик».

«Понимая, что маленьким зрителям будет сложно приехать в заполярную столицу из отдалённых муниципалитетов, мы организуем выездные губернаторские ёлки в ряде населённых пунктов Мурманской области. Яркие новогодние постановки от театра кукол и драматического театра покажут 17 и 18 декабря в поселке Алакуртти и городе Кандалакше, 29 и 30 декабря в поселке Печенга и городе Заполярном», – отметила Ольга Обухова.

Всего за период проведения губернаторские ёлки посетят порядка 8400 юных северян.

Кроме того, в этом году во второй раз в Мурманск прибудет Поезд Деда Мороза. 3 января на платформе мурманского железнодорожного вокзала организуют развлекательная праздничную программу с участием артистов и аниматоров. Участие в ней бесплатное, а для посещения передвижной резиденции необходимо приобрести билет на сайте РЖД.

В рамках проведения новогодних мероприятий в регионе состоится крупное событие - фестиваль «Гиперборейский Новый год», который пройдет в Ковдоре с 22 по 24 декабря. Организаторы фестиваля при поддержке администрации Ковдорского района и компании «ЕвроХим» подготовили для северян обширную тематическую программу. Так в эти дни наряду с различными мероприятиями запланировано проведение мастер-класса по фигурному катанию от Алексея Ягудина и шахматного турнира с участием гроссмейстера Владислава Артемьева.

Особое место в новогоднем календаре северян займут крупные культурные события: работа выставок «Дамская сумочка» и «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» в Мурманском областном художественном музее; гастроли Московского театра классического балета, который представит балет «Ромео и Джульетта» и премьера спектакля «Безымянная звезда» в Мурманском областном драматическом театре; премьера спектакля «Мышка ищет маму» в Мурманском областном театре кукол; гастрольные выступления московских и санкт-петербургских музыкантов в Мурманской областной филармонии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все областные учреждения культуры подготовили тематические мероприятия, которые создадут новогоднее настроение и подарят северянам массу впечатлений.

Фото: https://gov-murman.ru