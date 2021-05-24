В Мурманской области пройдёт цикл мероприятий антинаркотической направленности

В преддверии Дня борьбы с наркоманией, который отмечают в мире 26 июня, по инициативе Государственного антинаркотического комитета в России пройдет Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Главная его цель – это привлечение внимания общества к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомлённости молодежи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ; организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодёжью, а также повышение доверия к органам государственной власти, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

План мероприятий, которые пройдут в Мурманской области, утвержден губернатором региона и председателем региональной антинаркотической комиссии Андреем Чибисом и размещен по ссылке.

С 26 мая по 26 июня северян ждут тематические круглые столы, марафоны, конкурсы, квесты, фестивали и различные акции.

Так, с 24 по 31 мая Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой, ДК «Кильдинстрой» и УНК УМВД России по Мурманской области проведут интерактивную игру «Мы – здоровое поколение».

Добровольческий волонтерский форум «Моя малая Родина» также пройдет в конце мая, его организует центр дополнительного образования «Лапландия» и УНК УМВД России по Мурманской области. Также ими будет организован областной литературно-художественный онлайн-конкурс «Добрые каникулы».

Этап Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет организован в Мурманской области Центром спортивной подготовки при поддержке регионального министерства спорта.

Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи организует масштабный флешмоб «Выбирай жизнь!».

Многочисленные мероприятия пройдут на территории муниципалитетов.

Кроме того, будет организована работа по выявлению и ликвидации надписей и изображений, содержащих признаки пропаганды наркотиков.

Как сообщает аппарат антинаркотической комиссии Мурманской области, участие в мероприятиях примут все субъекты системы профилактики. Особое внимание планируется уделить профилактике наркопотребления и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, среди детей и подростков. Северян всех возрастов приглашают принять активное участие в мероприятиях.