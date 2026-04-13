В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

Сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания анонсировал Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который пройдёт в Мурманской области 18 апреля.

Событие объединит 17 колледжей региона, где школьников и их родителей ждёт насыщенная программа: экскурсии на производства, мастер-классы и встречи с работодателями. Начало мероприятий с 12.00.

«Мурманская область входит в число ведущих регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». 17 колледжей региона объединены в 10 кластеров, где обучение проходит в тесном взаимодействии с предприятиями-партнерами. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, создании современной материально-технической базы и организации практической подготовки студентов и трудоустраивают не менее 85 процентов обучающихся», - сказал глава региона.

Кроме этого, Андрей Чибис подчеркнул, что среднее специальное образование региона находится на очень достойном уровне. 11 колледжей Мурманской области входят в топ-10 лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.

Подробности на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

