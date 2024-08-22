В Мурманской области пройдёт финальный этап Чемпионата России по автомобильному спорту

30 августа в Африканде дадут старт финальному этапу Чемпионата России по автомобильному спорту в дисциплине «трофи-рейд». Порядка 300 спортсменов будут бороться за звания лучших в езде по труднодоступной местности и бездорожью. Перед стартом они представят зрителям свои мощные, боевые машины.

Огромный интерес к Кольскому Заполярью подтверждается необычно большим количеством заявок и широкой географией участников: от Мурманска до Владивостока. Для спортсменов подготовлена невероятная по динамике и остроте внедорожную трасса, которая как нельзя лучше демонстрирует суровый северный характер Кольского Заполярья.

Торжественная церемония открытия соревнований начнётся в 18.00. Участников поприветствуют министр спорта Светлана Наумова и президент региональной федерации автоспорта Дмитрий Ходий.

Как сообщает региональное Министерство спорта, первый официальный «трофи-рейд» на Кольской земле состоялся в 1994 году. С тех пор Мурманская область регулярно принимает соревнования по автомобильному спорту различного уровня. Благодаря целеустремленности организаторов и настойчивости спортсменов идейное движение «трофи-рейд» Севера выросло, а участники из Мурманской области не уступают по уровню подготовки опытным соперникам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/