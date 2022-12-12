В Мурманской области пройдёт форум молодых учёных

Форум молодых учёных – мероприятие, которое призвано повысить мотивацию студентов и аспирантов вузов и научных институтов к активному участию в научной жизни региона, – пройдёт 15 декабря.

К участию в форуме приглашаются активные студенты и аспиранты, начинающие свой путь в науке, научные организации Мурманской области, ведущие учёные, руководители и преподаватели вузов и научных центров, федеральные эксперты в сфере научной̆ коммуникации и популяризации науки, представители наукоёмкого бизнеса.

Форум будет проводиться очно (г. Мурманск, Центр управления регионом, ул. Софьи Перовской, 5), а также онлайн. Заявку на форму участия необходимо оставить на сайте. Участие бесплатное.

В программе форума: практические рекомендации по научной коммуникации; инструменты для расширения карьерных возможностей̆ в науке; истории успеха молодых учёных Мурманской области в формате TEDx; новые подходы к продвижению научных исследований; прямая коммуникация с руководством региона, вузов и научных организаций.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках форума состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса работ молодых учёных и специалистов Мурманской̆ области и конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской̆ области.

Форум организован проектным офисом «Арктический элемент» при содействии правительства Мурманской области, Министерства высшего образования и науки РФ и Российской академии наук.

Фото: https://gov-murman.ru