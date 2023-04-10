В Мурманской области пройдёт II Всероссийский конкурс пианистов имени Т.Д. Крыловой в рамках одноименного фестиваля

Фестиваль стартовал в Мурманской области 21 марта, его кульминацией станет конкурс для молодых пианистов в возрасте до 19 лет.

Профессиональное жюри, состоящее из преподавателей четырёх российских консерваторий, Мурманского колледжа искусств и Детских музыкальных школ Мурманской области отобрало более 80 талантливых исполнителей из 11 регионов РФ, которые в очном формате продемонстрируют своё мастерство с 12 по 14 апреля в Мурманске по следующему расписанию: группа А - 12 апреля, начало в 9.30, ДШИ №3 г. Мурманска; группа В - 13 апреля, начало в 10.00, ДШИ №3 г. Мурманска и группа С - 13 апреля, начало в 10.15, большой зал Мурманской областной филармонии.

Напомним, фестиваль посвящён памяти основоположницы профессиональной академической фортепианной школы Кольского Заполярья Татьяны Дмитриевны Крыловой, проходит в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в РФ на полях федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры Мурманской области.